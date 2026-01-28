Bisceglie presente alla fiera “Evolio Expo 2026” per promuovere il “marchio Deco”

Parte domani, 29 gennaio, la seconda edizione di Evolio Expo, la fiera internazionale dedicata all’olio extravergine d’oliva organizzata dalla Regione Puglia-Assessorato all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale e in programma fino al 31 gennaio presso la Fiera del Levante di Bari.

Il Comune di Bisceglie sarà presente all’interno dello stand dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui Bisceglie è socia, in cui saranno esposti prodotti locali e peculiarità gastronomiche del territorio.

Il talk del Comune, dal titolo “Il marchio DECO: le radici che diventano brand. Strumenti e prospettive per la valorizzazione dell’olio e dei suoi derivati”, è in programma proprio nella giornata di domani 29 gennaio alle 10:00 nell’Area Talk Città dell’Olio.

Saranno presenti Cesareo Troia, Vicepresidente Vicario dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e Coordinatore regionale delle Città dell’Olio Puglia, e il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. Seguiranno gli interventi di Leo Carriera per Confcommercio Bisceglie, di Giovanni Bombini dell’Azienda Agricola Bombini, di Giuseppe Frizzale, Presidente di Cooking Solution, e dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bisceglie Onofrio Musco. A moderare il confronto sarà Vanni Sansonetti, Segretario regionale delle Città dell’Olio Puglia.

Si tratta di un’occasione di confronto su come il marchio DECO possa diventare uno strumento strategico per rafforzare il legame tra prodotto, territorio e comunità, valorizzando l’olio e i suoi derivati non solo come eccellenze agroalimentari, ma anche come leve di sviluppo economico, turistico e culturale.