Bisceglie ottiene le quattro vele nella classifica “Il mare più bello”

“Bisceglie ha ottenuto quattro vele nella classifica “Il mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano, facendo un ulteriore passo avanti rispetto agli scorsi anni. La nostra Città si conferma sempre più tra le località marinare più belle di Puglia e d’Italia, un risultato che ci inorgoglisce e premia il tanto lavoro che stiamo svolgendo per rendere la nostra meravigliosa litoranea sempre più accessibile, accogliente e dotata di servizi”. A renderlo noto è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Le nuove spiagge in ciottoli, i ripascimenti, le nuove spiagge libere attrezzate, la spiaggia libera attrezzata anche per persone con disabilità, le aree fitness, le piste ciclabili, un porto turistico tra i più certificati d’Italia – elenca – sono tutti progressi non casuali ma fortemente voluti e pianificati con cura e lungimiranza. Se ci pensate, la nostra costa negli ultimi anni ha compiuto progressi enormi, trasformandosi nel lungomare della bellezza e del benessere che è ora. Tutti questi autorevoli riconoscimenti che ci vengono assegnati sono il suggello a tanto lavoro qualificato e costante”.

“Paesaggio, cultura, turismo e sviluppo sostenibile – conclude il primo cittadino – sono componenti essenziali per la nostra economia e l’occupazione. L’obiettivo è fare sempre meglio, insieme“.