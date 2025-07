Bisceglie ottiene la sua seconda Bandiera Lilla, premiata la “Spiaggia senza barriere”

La Città di Bisceglie conquista la sua seconda Bandiera Lilla, simbolo di impegno per un turismo accessibile e inclusivo. Dopo il riconoscimento assegnato a Bisceglie Approdi per il Porto Turistico, ora è la volta della spiaggia libera del Cagnolo, resa accessibile grazie all’azione dell’Associazione Baywatch. La cerimonia ufficiale di consegna è in programma giovedì 24 luglio alle ore 9.30 sulla piattaforma attrezzata di via della Libertà, alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano e del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Antonio Giampietro.

La cosiddetta “Spiaggia senza barriere” è diventata un modello di accoglienza inclusiva. Grazie al patto di collaborazione tra il Comune di Bisceglie e l’Associazione Baywatch, avviato nel 2021, la spiaggia è dotata di una piattaforma dedicata all’ingresso in acqua per persone con disabilità. Un team composto da OSS, infermieri e bagnini offre un servizio qualificato e gratuito di assistenza e accompagnamento, dimostrando quanto sia possibile trasformare l’inclusione in pratica quotidiana. Nel solo avvio della stagione 2025, già oltre 100 accessi in acqua sono stati registrati, dopo i 501 dell’intera stagione precedente.

La Bandiera Lilla non è solo un riconoscimento simbolico: rappresenta un concreto traguardo per chi si adopera nel ridurre le barriere architettoniche e nel garantire servizi chiari e fruibili a tutti i visitatori. È anche un incentivo a proseguire con azioni concrete per un turismo sempre più sostenibile ed equo.

La mattinata del 24 luglio sarà anche occasione per promuovere la sicurezza in mare, in concomitanza con la Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento. Iniziativa inserita nel programma della Bandiera Blu, vedrà il coinvolgimento dell’Associazione Baywatch e della Società Nazionale Salvamento Bisceglie, che opera il servizio SET 118 Mare con moto d’acqua per conto della ASL BT. Dalle 9.30, bagnanti e cittadini riceveranno indicazioni utili sulla balneazione sicura, assistendo a dimostrazioni pratiche e tecniche di primo intervento.