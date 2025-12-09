Bisceglie ospita il procuratore Luca Tescaroli per un incontro sulla stagione delle stragi mafiose

Bisceglie si prepara ad accogliere Luca Tescaroli, Procuratore della Repubblica di Prato e magistrato che ha dedicato una parte fondamentale della sua carriera alla ricostruzione giudiziaria delle stragi mafiose del 1993-94. L’incontro è in programma sabato 13 dicembre al Teatro Garibaldi: apertura delle porte alle 17:30 e inizio della conversazione alle 18:00. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento posti tramite il link: https://forms.gle/BimDwhZ118bE1e4e8

Al centro del dialogo ci sarà il libro di Tescaroli, “Il biennio di sangue. 1993-94. Le menti e gli esecutori materiali degli attentati di Cosa nostra nel continente”, un volume che ricostruisce con precisione investigativa la drammatica stagione degli attentati di Firenze, Roma e Milano. L’opera analizza i protagonisti, i contesti e le responsabilità, offrendo una lettura documentata e priva di distorsioni su uno dei periodi più bui della storia repubblicana.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bisceglie con il supporto di Avviso Pubblico e Libera, in collaborazione con il Liceo “Leonardo da Vinci”. L’evento rientra nel programma di attività dedicate alla promozione della legalità in occasione del 40° anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza, biscegliese, vittima innocente della ‘ndrangheta. Un percorso che la città sta portando avanti per sostenere la cultura della memoria, della responsabilità e dell’impegno civile.