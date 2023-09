Bisceglie ospita il gemellaggio tra i comitati provinciali ANPI Bat e Pavia

Sabato 30 settembre il laboratorio urbano a Palazzo Tupputi ospiterà il gemellaggio tra i due comitati provinciali ANPI della provincia BAT e PAVIA.

“Le storie dei due comitati si intrecciano sin dal 1943 – si legge nella nota – quando dei partigiani barlettani, dopo l’8 settembre si trovarono ad operare e lottare nell’oltrepò pavese. Uno fra questi Francesco Gammarota che poi fece ritorno a Barletta, al quale è intitolato il comitato provinciale. La popolazione locale aiutò diversi nostri partigiani in quel frangente storico, durante la resistenza contro i nazifascisti. Ma il nostro comitato provinciale è intitolato anche ad Anna Mascherini che purtroppo per una delazione fu uccisa. Poco più che ventenne, questa ragazza della provincia di Pavia, aiutò i partigiani ed operò sia come staffetta che nelle piccole azioni di sabotaggio. A distanza di 80 anni lo vogliamo ricordare ma oggi anche in un’altra chiave: contro la divisione dell’Italia, contro l’autonomia differenziata in preparazione della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma“.

Oltre ai saluti del sindaco Angelantonio Angarano, saranno i protagonisti del gemellaggio: i due presidenti provinciali Santino Marchiselli e Antonello Rustico e il presidente onorario dell’ANPI BAT Roberto Tarantino.

L’incontro sarà coordinato da Rosalba D’Addato, presidente Anpi Bisceglie e interverranno anche: Angela Dell’Olio segretaria provinciale generale della FLC CGIL e concluderà l’incontro il vice presidente nazionale dell’ANPI il prof. Ferdinando Pappalardo.