Bisceglie ospita il Convegno pastorale. Ecco il programma completo

L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie è pronta per vivere il proprio Convegno pastorale che si terrà il 18-19-20 ottobre nella Chiesa di San Giuseppe (Universo Salute – Opera Don Uva) a Bisceglie, secondo il seguente programma:

18 ottobre 2023, ore 19.00

Incontro con la dott.ssa Stefania Falasca, vaticanista di Avvenire,

«“Io seguo la Chiesa”, In viaggio con Papa Francesco sulla via della fraternità» (Diretta televisiva su Easy Tv, canale 81)

Momento di preghiera per la pace

19 ottobre 2023, ore 19.00

Gruppi di conversazione nello Spirito

20 ottobre 2023, ore 19.00

Celebrazione eucaristica nella Festa della Chiesa diocesana (Diretta televisiva su Easy Tv, canale 81)

Mandato a tutti gli operatori pastorali

Ammissione tra i candidati all’Ordine sacro del diaconato e presbiterato del seminarista Marcello Prezioso e conferimento del ministero dell’accolitato al seminarista Michele Pio Castagnaro

Chi si reca in auto può accedere alla Chiesa di San Giuseppe unicamente dall’accesso in via della Libertà (lato mare foto in basso).

«Come comunità ecclesiale – scrive l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo nel messaggio ai fedeli in occasione della Giornata diocesana del quotidiano Avvenire – abbiamo dinanzi il terzo anno del Cammino sinodale, che, come scrivevo qualche giorno fa in una comunicazione alla nostra Chiesa particolare di Trani-Barletta-Bisceglie tenendo presenti le Linee guida, “dopo il secondo anno dedicato all’ascolto, entra nella fase sapienziale per un “discernimento operativo che prepari il terreno alle decisioni”».

«Capirete la grande importanza che in tal senso riveste il Convegno diocesano del 18, 19 e 20 ottobre: esso dovrà rappresentare il momento privilegiato dal quale, grazie all’apporto di tutti, fare emergere le indicazioni di fondo che ci guideranno in questo anno pastorale. Auspico la partecipazione di tutti, si proprio di tutti! Che sia motivo di confronto, ascolto reciproco nella conversazione nello Spirito, conversione e preghiera comune. Due dovranno essere – conclude Mons. D’Ascenzo – i protagonisti di questa assise: l’apporto che ciascuno potrà e vorrà dare e lo Spirito Santo, che voglia essere con noi, condurci, suggerirci quel bene necessario per la nostra chiesa diocesana e per ciascuno».