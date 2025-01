Bisceglie ospita i Vespri della Pace di Azione Cattolica Diocesana

Si rinnova l’appuntamento con i Vespri della Pace dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth. L’iniziativa, promossa dal Settore Adulti, avrà luogo quest’anno a Bisceglie, oggi, 28 gennaio alle 19.30, presso la Basilica Concattedrale S. Pietro Apostolo. I Vespri saranno presieduti da Don Giuseppe Pavone, Assistente Unitario di Azione Cattolica.

“Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la Tua Pace”: il titolo della serata si ispira al Messaggio di Papa Francesco per la 58^ Giornata Mondiale della Pace. Durante la preghiera, l’Ac diocesana proporrà brani significativi del messaggio, accompagnati da riflessioni sulle tematiche del rispetto della vita e della dignità della persona umana, della cancellazione del debito e della riduzione degli armamenti e della conclusione delle guerre.

«I Vespri – si legge in una comunicazione dell’Azione Cattolica Diocesana -, fra le iniziative del Mese della Pace, uno dei tempi forti dell’anno associativo di Ac, quest’anno si inseriscono in un percorso diocesano già scandito dal Rosario meditato per la Pace dello scorso 29 ottobre a Barletta, dalla Celebrazione del 1 gennaio, in occasione della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Giornata mondiale della Pace e dal Laboratorio Artigiani di pace, promosso con Ufficio diocesano Problemi sociali e lavoro, Giustizia, Pace e Custodia del Creato, Pax Christi, Progetto Policoro del 14 gennaio scorso a Bisceglie. Un impegno che testimonia l’urgenza di costruire la pace in un Anno Giubilare, conclusione del cammino sinodale, caratterizzato da tragici conflitti».