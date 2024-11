Bisceglie, open day pomeridiani per velocizzare rilascio carte d’identita elettroniche

Ridurre i tempi di attesa e rendere così un servizio utile alla Cittadinanza. Per questo il Comune di Bisceglie ha predisposto aperture straordinarie degli sportelli per il rilascio delle Carte di Identità Elettroniche, in aggiunta ai normali orari di ufficio già osservati. Gli open day si svolgeranno dall’8 novembre al 16 dicembre nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 17, sempre allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, con ingresso da via Lamarmora, dotato di accesso anche per persone con disabilità.

Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Bisceglie che avranno fissato l’appuntamento sull’agenda ministeriale al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/, che può essere effettuata autonomamente o anche rivolgendosi allo Sportello di Facilitazione Digitale, anch’esso ubicata al piano terra della sede comunale di via Prof. Mauro Terlizzi, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12.

Chi ha una già prenotazione e ha necessità di anticipare l’appuntamento, ha facoltà di procedere alla cancellazione della stessa per effettuare una nuova prenotazione, che potrà essere quindi fissata più a breve termine sfruttando le finestre degli open day. Una mail informativa è stata inviata a tutti coloro che hanno già effettuato una prenotazione.

Per ottenere il rilascio del documento d’identità elettronico occorre presentarsi con il vecchio documento (scaduto, in scadenza o deteriorato) o denuncia di smarrimento, una fototessera recente e la tessera sanitaria per la rilevazione del codice fiscale. Il pagamento dei diritti potrà avvenire in loco con POS o con avviso PAGOPA.

“Con questa nuova organizzazione contiamo di abbattere le liste di attesa, andando incontro alle esigenze dei Cittadini rendendo un servizio che possa dare risposte più rapide in un periodo, come quello delle festività natalizie, in cui la richiesta di carte di identità aumenta. Come sempre, ascoltando le istanze dei cittadini, cerchiamo di fare tutto il possibile per essere un’Amministrazione vicina e attenta alle esigenze della Comunità”, hanno spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore ai Servizi Demografici, Maurizio Di Pinto. “Un ringraziamento va alla Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino, dott.ssa Vincenza Fornelli, e al Responsabile dell’Ufficio Anagrafe, dott. Michele Lorusso, unitamente ai dipendenti impegnati nelle operazioni di rilascio delle carte di identità”.