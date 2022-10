Bisceglie onora memoria caduti Corazzata Roma, Angarano: “Preservare principi Costituzione” / FOTO

“Abbiamo onorato la loro memoria e di tutti i marinai scomparsi in mare insieme all’Associazione marina d’Italia, alle Autorità civili, militari e religiose, alle associazioni combattentistiche e d’arma e ai bimbi delle nostre scuole. È stata anche un’occasione per ribadire il nostro forte NO alla Guerra e la necessità di impegnarci insieme a preservare i principi fondanti della nostra Costituzione: la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani”. Così parla il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in occasione della commemorazione dei caduti della Corazzata Roma.

“I marinai biscegliesi – continua – Sebastiano Cassanelli, Francesco Dell’Orco, Mauro De Vincenzo, Girolamo Di Gregorio e Domenico Tortora, insieme al Capitano Guido Schiaroli, biscegliese d’adozione, persero la vita durante il proditorio bombardamento tedesco della Corazzata Roma, avvenuto il 9 settembre del 1943, all’indomani dell’armistizio. Si salvò miracolosamente l’Ing. Renzo Valentini, anch’egli biscegliese, morto pochi anni fa”.

“Durante la cerimonia sia la Società Nazionale di Salvamento che noi come Amministrazione comunale abbiamo conferito un riconoscimento al nostro giovane concittadino Pietro Lorusso che, in qualità di assistente bagnante dell’Associazione Baywatch – conclude il Primo cittadino – ha soccorso e tratto in salvo una signora malgrado le avverse condizioni marittime, dimostrando impareggiabile altruismo”.