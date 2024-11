Bisceglie onora la memoria di Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis

Martedì 12 novembre, in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, Bisceglie onora la memoria di due suoi valorosi Figli: Carlo De Trizio, Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (M.A.s.U.P.S.) dei Carabinieri deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq, e Pierdavide De Cillis, Caporal Maggiore Capo Scelto dell’Esercito Italiano morto ad Herat, in Afghanistan, nel 2010.

Una Santa Messa sarà celebrata da Don Francesco Colangelo alle ore 10 nella cappella del cimitero comunale, dove sono previsti gli interventi istituzionali delle Autorità, tra le quali il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. A seguire, in corteo, si procederà al sacrario militare, dove una corona di alloro sarà deposta in onore di Pierdavide Cillis, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. Sempre in corteo si procederà poi alla tomba di Carlo De Trizio per rendere solenne omaggio al Maresciallo dei Carabinieri insignito della Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero alla memoria.

Alla cerimonia parteciperanno Autorità Civili, militari e religiose, tra le quali il Prefetto di Barletta Andria Trani, Dott.ssa Silvana D’Agostino, il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Gen. Ubaldo Del Monaco, e il Comandante militare dell’Esercito Puglia, Col. Antonio Sottile. Ci saranno, come sempre, i familiari dei due compianti militari biscegliesi e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.