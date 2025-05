Bisceglie onora il Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle Stragi

Venerdì 9 maggio, in occasione del Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle Stragi, la città di Bisceglie ricorderà Aldo Moro e tutti coloro che hanno perso la vita a causa della violenza terroristica.

Alle ore 10, in via Aldo Moro, nei pressi della targa dedicata allo statista, sarà deposta una corona di alloro alla presenza delle autorità. Seguiranno la liturgia della Parola, officiata da Don Franco Lorusso, parroco di Santa Maria di Passavia, e l’intervento del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Alle ore 11 la cerimonia continuerà in via Martiri di via Fani, con la deposizione di una seconda corona d’alloro in ricordo degli agenti della scorta di Aldo Moro, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, accompagnata dalla benedizione a cura di Don Francesco Dell’Orco, parroco di Santa Maria di Costantinopoli.