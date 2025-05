Bisceglie onora i caduti con una manifestazione tra memoria, musica e impegno sociale

Sabato 31 maggio la città di Bisceglie si unirà in un momento di raccoglimento per commemorare tutti i caduti di guerra, con un pensiero speciale ai giovani biscegliesi deceduti nelle missioni all’estero. La manifestazione prenderà il via alle ore 15:30 presso il monumento ai caduti in Piazza Vittorio Emanuele.

L’iniziativa prevede la partecipazione della fanfara di Terlizzi, che attraverserà il quartiere San Lorenzo portando con sé un messaggio di memoria e riconoscenza. Il corteo si concluderà presso la palestra della scuola media “Battisti Ferraris”, dove si svolgerà un saggio ginnico aperto al pubblico, simbolo di coesione, crescita e valorizzazione del corpo e dello spirito.

In questo contesto si inserisce anche il progetto “Il Giusto peso CAMBIA-MENTI”, che riconosce un ruolo centrale alle scuole di karate, come luoghi di educazione civica e benessere. Attraverso il Dojo, spazio di allenamento e crescita, si promuovono buone pratiche, si costruiscono relazioni e si trasforma la gentilezza in atti concreti.

Una giornata all’insegna del ricordo, ma anche della speranza e dell’educazione ai valori. Un invito esteso a tutta la cittadinanza per partecipare e testimoniare, insieme, l’importanza della memoria storica e del contributo attivo delle associazioni al tessuto sociale della comunità.