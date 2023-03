Bisceglie omaggia la memoria del Dott. Sergio Cosmai

Il Comune di Bisceglie ha organizzato una cerimonia in onore del Dott. Sergio Cosmai oggi, 13 marzo, nel trentottesimo anniversario dell’assassinio del valoroso Concittadino Biscegliese, Direttore del Carcere di Cosenza, per mano della ‘ndrangheta.

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, alle ore 10, deporrà una corona di fiori ai piedi della magnolia in piazza Vittorio Emanuele II, in memoria del compianto Eroe civile, insignito della medaglia d’oro al merito civile alla memoria con la seguente motivazione: “pur consapevole del grave rischio personale, attivava una ferma azione di contrasto nei confronti delle feroci cosche ‘ndranghetiste locali, volta al ripristino e al mantenimento della disciplina e della legalità dell’istituto penitenziario. Per tale coraggiosa azione, tesa a recidere posizioni di privilegio tra i reclusi, cadeva vittima di un efferato agguato ad opera della criminalità organizzata, immolando la propria vita ai più nobili ideali di legalità e di giustizia”.

Alla cerimonia sono stati invitati i familiari del Dott. Sergio Cosmai, le Autorità civili e militari della Città, studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Bisceglie, rappresentanti delle associazioni cittadine. La liturgia della parola sarà officiata da Mons. Giovanni Di Benedetto. La Cittadinanza è invitata