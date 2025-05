Bisceglie: oggi consegna di un nuovo automezzo per trasporto persone con disabilità

Un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità sarà consegnato oggi, sabato 31 maggio, alle 17.30 all’Associazione Pegaso in via Padre Kolbe 62, a Bisceglie.

All’iniziativa interverranno il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’Assessore alle politiche sociali Roberta Rigante, la Presidente di Associazione Pegaso Maria Pia Simone e Marco Paitoni, amministratore di Global Mobility System.

L’automezzo è stato acquistato attraverso una raccolta fondi coordinata daù GMS e promossa dal Comune di Bisceglie e dall’Associazione Pegaso che riceverà in dono il veicolo.