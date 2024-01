Bisceglie: lavori all’area mercatale con sostituzione pavimentazione a nido d’ape

“Stamattina sono cominciati i lavori all’area mercatale per la sostituzione della pavimentazione a nido d’ape in tutti i tratti che, originariamente destinati solo al posizionamento dei mezzi dei commercianti (cui quella pavimentazione è adatta), sono poi divenuti viali di passaggio in seguito alla disposizione più funzionale dei posteggi che è stata attuata, frutto della condivisione con le associazioni di categoria degli ambulanti, anche in correlazione alle modifiche al Documento Strategico del Commercio”. Lo dichiara il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“La pavimentazione a nido d’ape dove passeggiano gli avventori – spiega il primo cittadino – lascerà il posto ai mattoncini autobloccanti, piani e regolari, come quelli già presenti negli altri viali dell’area mercatale, una delle più grandi e moderne di Puglia”.

“Stiamo effettuando questo intervento anche accogliendo le segnalazioni giunte, per evitare qualsiasi rischio per la pubblica incolumità e – conclude Angarano – mettere i cittadini nelle migliori condizioni per frequentare il mercato settimanale in sicurezza e comodità”.