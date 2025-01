Bisceglie, la Polizia Locale celebra il suo Santo patrono

Oggi, nella Basilica Concattedrale San Pietro, si è svolta la tradizionale cerimonia in onore di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale. Alla funzione religiosa, celebrata da Don Giuseppe Abbascià, hanno partecipato gli agenti del Corpo, autorità civili e militari, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito, Assessori e consiglieri comunali, insieme alle associazioni combattentistiche e d’arma, alla Protezione civile e alle associazioni di volontariato.

Al termine della messa, il Comandante della Polizia Locale di Bisceglie, Dott. Michele Dell’Olio, ha presentato il bilancio dell’attività svolta nel 2024, evidenziando il costante impegno del corpo per garantire sicurezza e ordine nel territorio.

“I dati statistici delle attività svolte nel 2024 grazie all’impegno profuso da tutti i componenti della Polizia Locale sono ancor più significativi perché evidenziano come sia stato comunque possibile, nonostante il limitato numero di personale disponibile, garantire la totalità dei servizi previsti negli svariati ambiti in cui siamo chiamati in causa”, ha dichiarato il Comandante Dell’Olio.

“Anche il 2024 è stato un anno intenso per il corpo della Polizia Locale, che, come sempre, ha visto gli agenti operare con professionalità e competenza al servizio della Collettività, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché del rispetto delle regole, fondamento essenziale del vivere civile”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Lo scorso anno, oltre alle tantissime attività svolte quotidianamente, gli agenti hanno veicolato il delicato processo di entrata in vigore della ZTL ogni giorno, 24 ore su 24, nel centro storico. Tante sono state le operazioni svolte in collaborazione con le Forze dell’Ordine, come quelle finalizzate a contrastare l’uso improprio di monopattini e biciclette elettriche. Costante è la presenza sul territorio. Significativo è anche l’impegno per l’informazione e la sensibilizzazione nelle nostre scuole. Alla Polizia Locale, in questa giornata di festa, va il nostro ringraziamento e apprezzamento”.

“Il potenziamento dell’organico della Polizia Locale è una delle nostre priorità, come dimostrato dalle assunzioni del recente passato”, ha aggiunto l’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito. “Sappiamo bene che bisogna continuare a rinforzare il Corpo con altre unità e stiamo lavorando proprio in questo senso. Così come seguiteremo a supportare l’operato della Polizia Locale con strumenti idonei, come la videosorveglianza, più che triplicata negli ultimi anni”.