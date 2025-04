Bisceglie, la Passio Christi incanta ancora: folla numerosa e devozione immutata / FOTOGALLERY

Anche quest’anno la Passio Christi ha saputo toccare il cuore di migliaia di fedeli e spettatori, trasformando le vie della città in un palcoscenico di profonda spiritualità e intensa partecipazione popolare.

L’evento, inizialmente previsto per il 12 aprile ma poi slittato al 13 per via del lutto cittadino, ha visto una presenza straordinaria di pubblico, confermando il forte legame tra la comunità e questa rievocazione sacra. Organizzata con impegno e passione dall’associazione Schàra, la rappresentazione ha ripercorso le ultime ore della vita di Gesù Cristo con grande fedeltà storica, suggestione scenografica e un coinvolgimento emotivo che ha unito generazioni.

Le strade di Bisceglie si sono trasformate in un vero e proprio cammino della Croce, attraversato da attori e figuranti in costume che hanno interpretato con intensità i momenti della Passione. Dalla Cena fino alla Crocifissione, ogni scena ha raccolto silenzi, commozione e applausi spontanei, a testimonianza di quanto questo evento sia ormai parte viva della tradizione culturale e religiosa della città. La partecipazione rinnovata e crescente è segno di una fede ancora salda, ma anche della capacità di questo evento di coinvolgere, emozionare e mantenere vivo un messaggio universale di amore e sacrificio. (Credit Foto: Daniela Mitolo)