Bisceglie, incontro sul tema “Il Conflitto tra genitori e figli”

Questa sera, 11 febbraio alle ore 19, il Centro d’ascolto per la famiglia di Bisceglie, si svolgerà un incontro sul tema “Il Conflitto tra genitori e figli – Come gestire i problemi in età evolutiva”.

Sarà questa un’opportunità per comprendere come affrontare le problematiche che spesso insorgono in età evolutiva e quali possono essere le modalità d’intervento.

L’incontro sarà presieduto dal dott. Leonardo Trione, psicologo, già autore di testi che richiamano questo tema.

L’ingresso gratuito è aperto a tutti. Per info: 324 884 3418 (Angelica)