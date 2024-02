Bisceglie inaugura il “ponte dei pescatori”

Sarà inaugurato domenica 11 febbraio il ponte ciclopedonale che passa sopra via della Repubblica connettendo via dei Pescatori e via Prussiano.

La Giunta Comunale di Bisceglie ha deliberato che si chiamerà “ponte dei pescatori”, un omaggio ai tanti biscegliesi impegnati da secoli in uno dei settori più storici, tradizionali e rilevanti della economia cittadina, la pesca. L’infrastruttura in legno è installata proprio nei pressi di un murales “Umani in cima” realizzato dallo street artist Daniele Geniale per il Cpia Bat, incentrato proprio sul lavoro dei pescatori e sul legame di Bisceglie con il mare.

La cerimonia avrà luogo domenica alle ore 10.30 all’imbocco del ponte in via Prussiano. Parteciperanno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, insieme ad autorità civili.