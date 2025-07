Bisceglie: in vigore i nuovi orari e nuove linee trasporto pubblico

Da oggi lunedì 21 luglio entrano in vigore i nuovi orari e le nuove linee del Trasporto Pubblico Locale a Bisceglie.

I capolinea delle nuove linee sono fissati presso l’Ospedale civile e in via Nicola Consiglio, davanti al Palacosmai. In totale ci sono 32 corse giornaliere, 16 per la linea blu (partenza da via N. Consiglio) e 16 per la linea rossa (partenza dall’Ospedale) con prima corsa alle 08.00 e ultima corsa alle 21.20. Inoltre, il sabato, fino al 31 agosto, il servizio continua con una navetta speciale che congiunge il centro con la litoranea, con ultima partenza fissata a mezzanotte.

I cittadini biscegliesi e i turisti possono utilizzare le circolari del Trasporto Pubblico Locale, attrezzate anche per l’accesso delle persone con disabilità, per raggiungere tutti i quartieri della città e, ovviamente, la litoranea e luoghi sensibili come l’Ospedale, l’area mercatale di via San Martino, la stazione ferroviaria, il cimitero, la Villa comunale.

Nel dettaglio, la linea blu parte dall’Ospedale, attraversa il quartiere San Pietro, prima di arrivare in piazza Vittorio Emanuele IIda via Bovio. Prosegue poi per via La Marina, Corso Umberto e il quartiere Seminario per giungere all’area mercatale di via San Martino. A seguire via Veneto, la Stazione e il quartiere Sant’Andrea con capolinea in via N. Consiglio, davanti al Palacosmai e al supermercato Famila.

La linea rossa parte, invece, da via N. Consiglio, attraversa il quartiere Sant’Andrea prima di arrivare presso la Stazione. Da qui, via Piave, via Imbriani e via Giuliani per giungere alla spiaggia del Pretore. La circolare poi risale per via degli Artigiani, Corso Umberto, via La Marina e, dopo la fermata in piazza Vittorio Emanuele, si dirige verso la litoranea passando per via Bovio e via della Libertà. Lungo la costa fermate previste da via Vito Siciliani (Salsello) fino alla Torretta, prima di riprendere via Bovio e concludere la propria corsa al capolinea dell’Ospedale.

“Siamo certi che queste modifiche alle linee, costruite ascoltando tanti cittadini biscegliesi, aiuteranno tutti a muoversi per la Città approfittando del Trasporto Pubblico Locale – le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e dell’Assessore ai Trasporti Maurizio Di Pinto – Le nuove linee toccano tutti i quartieri della Città, durante tutta la giornata, e soprattutto alcuni luoghi importanti per noi biscegliesi come il Mercato di via San Martino e il mare. Qui, oltre al servizio giornaliero, il sabato ci sarà una navetta speciale che dalle 22.00 a mezzanotte consentirà a tanti nostri ragazzi di raggiungere la litoranea e ritornare poi in centro. Potenziando il trasporto pubblico, intendiamo inoltre favorire la mobilità sostenibile dei cittadini e far diminuire il numero di veicoli che ogni giorno affollano le nostre strade, riducendo così le emissioni inquinanti e migliorando la nostra qualità della vita”.

Queste linee saranno in vigore fino al 31 agosto, mentre da settembre torneranno anche le corse per il trasporto degli studenti delle scuole superiori cittadine. I percorsi attivi dal 1° settembre saranno comunicati per tempo. Per ogni informazione sul trasporto pubblico locale e su biglietti e abbonamenti, è attivo lo sportello trasporti al piano terra della sede comunale di via prof. Mauro Terlizzi.