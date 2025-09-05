Bisceglie, in arrivo il Controllo di Vicinato: soddisfazione del Nucleo Guardia Ambientale

Il Nucleo Guardia Ambientale di Bisceglie accoglie con entusiasmo l’annuncio del Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, sull’imminente avvio del sistema di Controllo di Vicinato.

“Si tratta di una vittoria collettiva – sottolinea il Nucleo – che dimostra come il lavoro costante e la voce dei residenti possano produrre risultati concreti. Il Controllo di Vicinato rappresenta un modello di sicurezza partecipata, in cui cittadini formati e coordinati dalle Forze di Polizia diventano sentinelle attive del territorio, pronti a segnalare attività sospette e a rafforzare il legame di fiducia con le istituzioni”.

L’iniziativa giunge in un momento delicato per la comunità, segnata da episodi di criminalità che hanno evidenziato l’urgenza di rafforzare i presidi di legalità, non solo nel centro cittadino ma soprattutto nelle periferie. Proprio da queste ultime, il Nucleo auspica che parta la sperimentazione, dove il disagio sociale e la percezione di insicurezza sono più forti.

Il Primo Dirigente del Nucleo, prof. Savino Casardi, ha ricordato che già lo scorso agosto l’associazione aveva inviato una comunicazione ufficiale al sindaco di Bisceglie per sollecitare l’attivazione del progetto. Nel frattempo, sono stati organizzati incontri e assemblee pubbliche per sensibilizzare i cittadini. Ora l’obiettivo è coinvolgere residenti e associazioni, collaborare con le istituzioni e diffondere informazioni utili per costruire insieme una comunità più sicura.

“Questa non è solo una decisione amministrativa – ribadisce il Nucleo – ma un segnale chiaro che quando la comunità si unisce, le istituzioni ascoltano. Il Controllo di Vicinato sta arrivando e sarà un passo importante verso un modello di sicurezza partecipata e condivisa”.