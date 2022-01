Bisceglie Illuminata: “Su Pnrr il Comune anche questa volta non ha pensato a tutte le categorie”

“Il PNRR è un’opportunità che non andava persa. Una quantità così elevata di denaro pubblico derivante dall’emergenza pandemica penso sia un evento molto raro per i comuni”. Lo afferma Alberto De Toma di Bisceglie Illuminata.

“Il Comune di Bisceglie anche questa volta non ha pensato a tutte le categorie da sostenere e rilanciare – sostiene De Toma – in particolare progetti inerenti allo sviluppo delle attività produttive, delle politiche giovanili e soprattutto per la rigenerazione urbana”.

“Non bisogna far esclusivamente rumore, ma bisogna sempre aggiungere contenuti a quello che si dice, pertanto progetti fondamentali per il rilancio della nostra città sarebbero stati:

– Salvaguardia della zona Ripalta-Pantano

– Dehors per la zona porto

– Riqualificazione dei parchi

– Riqualificazione delle piazze

– Park & Ride

– Skatepark per i più giovani

“Queste sono solo alcune proposte che noi ragazzi del Movimento Bisceglie Illuminata – conclude Alberto De Toma – abbiamo pensato per far rinascere la nostra Bisceglie”.