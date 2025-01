Bisceglie Illuminata su Giornata della Memoria: “Non è solo un atto simbolico, ma responsabilità”

“Oggi, 27 gennaio 2025, ricorre l’80° anniversario della liberazione di Auschwitz, un evento che segna la fine di uno dei capitoli più oscuri della nostra storia. Ottant’anni fa, migliaia di persone, tra cui ebrei, Rom, prigionieri politici, disabili e omosessuali, furono deportati e sterminati solo per essere ‘diversi’ agli occhi del regime nazista”. A scrivere attraverso una nota è il gruppo di Bisceglie Illuminata.

“Le vittime della Shoah potrebbero essere stati i nostri nonni, i nostri genitori, o noi stessi. Oggi – continua – come Movimento Bisceglie Illuminata, rinnoviamo il nostro impegno a non dimenticare, perché la memoria non è solo un atto simbolico, ma una responsabilità quotidiana”.

“In un mondo che ancora oggi affronta conflitti e divisioni, è fondamentale – conludono gli esponenti di Bisceglie Illuminata – trasmettere alle nuove generazioni il valore della dignità umana e della libertà. Solo ricordando possiamo evitare che simili atrocità si ripetano”.