Bisceglie Illuminata, “Riapertura biblioteca un luogo importante per la nostra comunità”

“Siamo entusiasti che la biblioteca comunale dopo 6 lunghi anni finalmente riapra. Sin dal primo momento ci siamo resi attivi con proposte innovative e segnalazioni per la futura riapertura”. Queste le parole dei referenti di Bisceglie Illuminata in merito alla riapertura della biblioteca comunale di Bisceglie prevista per il prossimo 21 agosto.

“Per fortuna non eravamo soli, tanti tra cittadini e associazioni hanno manifestato in questi anni affinché la biblioteca vedesse nuovamente la luce. Un importante luogo per Bisceglie e per la nostra comunità – conclude la nota – che ha sempre più bisogno di spazi di cultura aperti ogni giorno”.