Bisceglie Illuminata: raccolti 15mila euro dall’iniziativa “Insieme per Donato”

Appuntamento conclusivo quello dello scorso 25 agosto in Largo Fiamme Gialle, in occasione delle raccolta fondi per l’iniziativa denominata “Insieme per Donato” organizzata dai giovani di Bisceglie Illuminata.

Nel corso della serata sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria che, insieme ai contributi di altri eventi legati alla campagna, hanno permesso di raccogliere le somma di 15mila euro in favore di biscegliese Donato Ventura, affetto da distrofia muscolare di Duchenne.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in prima persona per realizzare questo progetto – fa sapere il presidente di Bisceglie Illuminata, Alberto De Toma – soprattutto i numerosi biscegliesi che hanno contribuito in maniera diretta alla causa di Donato. Ciò dimostra forte senso civico, e di avere a cuore le persone più fragili e in difficoltà. Un traguardo fondamentale che lascia sperare in un futuro dove i cittadini e soprattutto i giovani – conclude – si impegnano al raggiungimento del bene comune della nostra Bisceglie”.