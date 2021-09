Bisceglie Illuminata propone di dedicare via a Gino Strada

“Da un mese è scomparso il noto fondatore e attivista di Emergency Gino Strada, un uomo che ha lottato tutta la vita per le persone più deboli. Proprio per questo il movimento “Bisceglie Illuminata” propone di dedicare la via già intitolata a Cialdini al medico Gino Strada come atto di riconoscimento della memoria storica delle vittime delle stragi che il generale Cialdini ha perpetrato nel nostro territorio e nel Mezzogiorno d’Italia. A dichiararlo è il referento del movimento, Alberto De Toma.

“Questa richiesta è stata protocollata e formalizzata a mezzo pec – prosuegue De Toma nella nota stampa – con l’auspicio che l’amministrazione e il consiglio comunale accolgano la suddetta richiesta”.

Foto: area-c.it