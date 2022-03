Bisceglie Illuminata lancia la campagna “8 Marzo tutti i giorni”

“Numerose sono state le lotte per le pari opportunità di genere, soprattutto negli ultimi anni, però purtroppo l’Italia non è ancora un paese per donne”. Ad affermarlo sono gli esponenti del movimento Bisceglie Illuminata.

“Il nostro è un paese in cui le donne – prosegue la nota – continuano a percepire un salario più basso a parità di mansioni rispetto agli uomini; il tasso di occupazione femminile, soprattutto a Sud, è ancora bassissimo; il corpo della donna è mercificato e presentato come passaporto per facili carriere nel mondo dello spettacolo e della politica”.

“L’Italia è un paese con una forte sotto rappresentanza femminile in tutte le istituzioni, dalle amministrazioni locali al Parlamento. Bisogna ricordare quanto la violenza contro le donne sia ancora così tanto diffusa nel nostro paese e il movente passionale sia considerata purtroppo ancora quasi una scusante della violenza perpetrata da uomini, mariti, fidanzati”.

“Il movimento Bisceglie Illuminata – concludono – combatte in prima linea questo fenomeno, invitando la cittadinanza a lottare per i diritti di parità ed uguaglianza”.