Bisceglie Illuminata lancia appello per abbattimento barriere architettoniche

Il movimento giovanile “Bisceglie Illuminata” torna a parlare in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU, nasce “con lo scopo di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e combattere qualsiasi forma di discriminazione e violenza”.

“Molte associazioni di volontariato si impegnano costantemente nel mondo della disabilità”, si legge nella nota. “La stessa Bisceglie illuminata è stata protagonista di diverse iniziative in questo ambito, dando la possibilità ad alcuni ragazzi con disabilità di conoscere nuove realtà”.

“In rappresentanza del movimento giovanile Bisceglie illuminata – dichiara il presidente Alberto De Toma – sottolineo quanto sia importante affrontare e approfondire tale tematica, in modo da rendere la disabilità non una barriera, ma una risorsa per la società”.

“Proprio per questo il movimento coglie l’occasione per lanciare un appello a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto tutti i cittadini devono avere la possibilità di muoversi liberamente all’interno della propria città – conclude – poiché bisogna sempre ricordarsi delle persone più fragili e vincere l’indifferenza”.