Bisceglie Illuminata: De Toma passa il testimone, formato il nuovo direttivo

Il movimento giovanile Bisceglie Illuminata ha un nuovo consiglio direttivo pronto a lavorare per il futuro prossimo.

“Durante l’assemblea annuale – si legge nella nota – il presidente uscente Alberto De Toma ha ufficialmente passato il testimone, dopo aver guidato il movimento con passione, dedizione e spirito di innovazione. Alberto De Toma ha rappresentato non solo una guida per l’associazione, ma un fratello maggiore su cui poter sempre contare capace di affrontare le sfide con determinazione, mettendoci sempre la faccia in ogni situazione. Grazie al suo impegno, Bisceglie Illuminata ha rafforzato il proprio ruolo nella comunità, portando avanti una politica di valori chiari e condivisi, attenta alle problematiche giovanili e capace di stimolare il cambiamento”.

Il nuovo direttivo è composto da: Sara Caccialupi, Alessandro Dell’Olio, Giacomo Di Reda, Pietro Bisceglia, Alessandro Sette e Leonardo Antonino.

“Ciascuno di noi – prosegue – con la propria energia, esperienza e visione, contribuirà a portare avanti il lavoro dell’associazione, cercando di amplificare l’impatto del movimento nella vita politica, culturale e sociale della città di Bisceglie. Il nuovo consiglio direttivo è pronto a intraprendere un percorso di rinnovamento, con l’intento di fare ancora di più per i giovani di Bisceglie e di rappresentare con forza e determinazione la voce di chi desidera un futuro migliore per la città. Bisceglie Illuminata continua a crescere, a rafforzarsi e a dare voce ai sogni e alle idee delle nuove generazioni. Il viaggio è appena cominciato”.