Bisceglie Illuminata: “Chiediamo revisione regolamento comunale su tutela degli animali”

“L’attenzione verso la tutela degli animali cresce in maniera esponenziale e parallelamente aumenta la produzione giuridica in merito. Così come esiste una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo esiste anche una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale”.

Lo dichiara in una nota Alberto De Toma del movimento Bisceglie Illuminata che poi prosegue, “Considerando la numerosa presenza di gatti randagi che vivono nella nostra città, creando de facto colonie feline segnalate da diversi cittadini nei rispettivi condomini, ma con l’impossibilità di attribuire ufficialmente tale status data la mancanza di un regolamento specifico. Considerando le notevoli innovazioni da apportare al regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali; per esempio l’inserimento dell’istituto della ‘rinuncia del cane‘ per contrastarne l’abbandono. Chiediamo al Consiglio Comunale – conclude De Toma – la revisione del regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali e l’introduzione della Consulta per la tutela ed il benessere degli animali”.