Bisceglie Illuminata chiede intervento amministrazione comunale su situazione Piazza 8 Marzo

“Il movimento Bisceglie Illuminata propone, alla luce della situazione di degrado presente nella Piazza 8 Marzo, una riqualificazione completa della suddetta area. Pertanto, presentiamo un’iniziativa di valorizzazione del territorio urbanistico, chiedendo di incrementare il verde della piazza ponendo anche l’attenzione su temi prettamente attuali collegabili alla data di riferimento, ovvero, ai diritti delle donne e alla lotta al femminicidio”. A dichiararlo sono gli esponenti del movimento Alberto De Toma, Alessandro Dell’Olio, Lucrezia Papagni, Giacomo Di Reda, Claudio Renna, Giovanna Evangelista, Antonio Roberto, Giovanni Abbascià e Alessandro Sette.

“Di conseguenza il movimento propone – continua la nota – di realizzare delle panchine di colore rosso con frasi rappresentative del pensiero di alcune grandi donne della storia contemporanea ed anche un albero di mimose al centro della piazza, che richiama il simbolo della giornata dedicata alle donne, appunto l’8 marzo. In aggiunta, essendo il movimento Bisceglie Illuminata da sempre sensibile alle tematiche di educazione civica, sollecita l’amministrazione comunale alla rimozione delle barriere architettoniche, al fine di rendere Piazza 8 Marzo accessibile a tutti. In conclusione si chiede di aggiungere delle strutture adibite ad attività ludiche (scivoli, altalene, ecc.) per il divertimento dei più piccoli”.