Bisceglie, il Circolo dei Lettori vince il bando Cepell: 38mila euro per “Piccoli lettori crescono”

Il Circolo dei Lettori di Bisceglie si è aggiudicato a fine luglio il bando nazionale del Cepell (Centro per il libro e la lettura) “Leggimi 0-6” edizione 2024, sezione “Progetti Locali Consolidati”, dedicato alla promozione della lettura nella prima infanzia. Il progetto vincitore, intitolato Piccoli lettori crescono, riceverà un finanziamento di 38mila euro e rappresenta l’evoluzione naturale di 100 Storie piccine, iniziativa che negli anni scorsi aveva già contribuito a diffondere la cultura della lettura attraverso corner dedicati in scuole, consultori e spazi sociali.

La nuova proposta punta a consolidare i percorsi formativi, potenziare i laboratori di lettura ad alta voce e ampliare gli spazi dedicati. Con i fondi ottenuti saranno creati sette nuovi corner di lettura, acquistati libri, cofanetti Nati per leggere da destinare ai nuovi nati e valigie “Mamma lingua” per scuole e biblioteche. Inoltre, sono previste attività formative per docenti, operatori socio-sanitari e genitori, insieme a laboratori destinati ai più piccoli.

Il progetto ha come capofila il Circolo dei Lettori di Bisceglie ed è stato realizzato in partenariato con il Comune, la ASL BT, diverse scuole cittadine e l’IISS Cosmai. Il Comune ospiterà attività nei servizi sociali e nelle biblioteche, mentre la ASL supporterà gli interventi negli ospedali, nei consultori e negli ambulatori pediatrici, coinvolgendo anche i medici di famiglia. Le scuole ospiteranno laboratori e percorsi formativi con particolare attenzione ai bambini con disabilità, bisogni educativi speciali e non madrelingua.

L’Istituto Cosmai, grazie al proprio indirizzo socio-sanitario, offrirà agli studenti un percorso di alternanza scuola-lavoro, con esperienze dirette nei laboratori di lettura in ambito pediatrico. Tra gli elementi innovativi figurano il coinvolgimento del reparto di Ostetricia e Ginecologia, del centro vaccinale, degli studi pediatrici cittadini e dell’Opera Don Uva, con un’attenzione specifica a bambini in contesti di povertà educativa.

Il progetto avrà durata di dodici mesi, con avvio previsto tra fine 2025 e inizio 2026. Accanto ai laboratori di lettura, sono previsti percorsi integrati con attività artistiche e museali, per unire lettura ed esperienza culturale. Centrale sarà anche il ruolo dell’Osservatorio permanente sulla Lettura, nato con Cento storie piccine, pensato come strumento di partecipazione e democrazia dal basso.

