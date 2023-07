Bisceglie entra per il quarto anno consecutivo nel novero dei Comuni italiani Spighe Verdi

Bisceglie entra per il quarto anno consecutivo nel novero dei Comuni italiani Spighe Verdi, riconoscimento assegnato da FEE Italia e Confagricoltura che certifica la qualità ambientale e le buone pratiche di sostenibilità.

“Un riconoscimento di importanza equivalente alla bandiera blu in ambito rurale, agricolo e paesaggistico”, scrive il sindaco Angelantonio Angarano sui social. “Un altro risultato prestigioso per Bisceglie che si conferma Città virtuosa. E questo ci deve rendere orgogliosi”:

Più che un premio, la Fee tiene da sempre a precisare – come per le Bandiere Blu – che le Spighe Verdi costituiscono un percorso, certo composto da una serie indicatori da soddisfare, al quale tutti i comuni possono liberamente aderire. La fondazione ha infatti condiviso con Confagricoltura un insieme di parametri in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità