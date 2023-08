Bisceglie En Blanc 2023 si avvicina a grandi passi, ecco il programma completo

Manca poco a Bisceglie En Blanc 2023 in programma mercoledì 30 agosto dalle ore 21:00 in via Nazario Sauro. L’evento, sold out già dalla scorsa settimana, si propone di chiudere in bellezza l’estate biscegliese e non solo.

In queste ore gli organizzatori dell’Associazione Pro Artibus di Molfetta sono impegnati su vari tavoli con i partner istituzionali Bisceglie Approdi SpA, Confcommercio Bisceglie, DUC Bisceglie e Pro Loco Bisceglie, oltre che con gli uffici del Comune di Bisceglie per definire gli aspetti relativi all’organizzazione e alla logistica dell’evento.

“Si tratta di uno degli eventi più belli e più attesi del cartellone estivo biscegliese – afferma il sindaco, Angelantonio Angarano – sarà una serata emozionante a cui sarò felice di partecipare assieme agli altri rappresentanti della nostra amministrazione”.

Strade chiuse al traffico

In occasione di Bisceglie En Blanc 2023 via Nazario Sauro sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 14.00 del 30 agosto e fino alle ore 02.00 del 31 agosto, per consentire il montaggio/smontaggio di tutto quanto previsto nell’area dell’evento la realizzazione dello stesso con standard di sicurezza elevati.

Parcheggio

A tutti i partecipanti alla serata arriverà nei prossimi giorni un’e-mail con le informazioni utili per il raggiungimento in macchina dell’area dell’evento per le attività di carico/scarico e le indicazioni delle due aree parcheggio riservate ai partecipanti e al pubblico della serata:

– Parcheggio Salnitro in via del Mulino a Vento, 12

– Parcheggio Conca dei Monaci in via della Libertà

“L’organizzazione – si legge nella nota – si scusa anticipatamente con i cittadini biscegliesi per gli inevitabili disagi che si andranno a creare, ma nel contempo invita tutti a godersi una grande serata per la città di Bisceglie in maniera responsabile”.

Ospite d’eccezione e madrina della serata quest’anno sarà la giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo, Presidente Divine del Sud. Musica dal vivo grazie al gruppo “Avvocati Divorzisti”, band composta da Carlo Adamo, Ruggero Bondi, Dario Ancona e Francesco Manni. A immortalare i momenti più belli della serata sarà Davide Pischettola, fotografo ufficiale di Bisceglie En Blanc 2023.

Una serata a scopo benefico

Anche quest’anno l’evento si propone una finalità benefica. Il ricavato della serata sarà infatti destinato all’associazione Pegaso odv, ente a gestione privata di famiglie volontarie di persone adulte con disabilità, che gestisce Casa Pegaso, un alloggio a Bisceglie per il progetto “Dopo di noi e durante noi”.

Il contest En Blanc per i partecipanti

Non ci sono limiti alla creatività negli oufit e nell’organizzazione. Tutti i partecipanti alla serata saranno valutati da una giuria selezionata e potranno concorrere nelle seguenti categorie per ricevere degli omaggi messi a disposizione dalle realtà del territorio:

– miglior outfit femminile En Blanc

– miglior outfit maschile En Blanc

– miglior outfit enfant En Blanc

– miglior allestimento tavolo En Blanc

– premio primi iscritti

– premio tavolo più numeroso

– premio tavolo più piccolo