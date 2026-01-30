Bisceglie e Trani, nuovi servizi per gli over 65: attivati sportello di assistenza e portierato

Prosegue l’impegno delle città di Bisceglie e Trani a sostegno delle persone più adulte e fragili della comunità. Sono stati presentati a Bisceglie due nuovi servizi dedicati agli over 65: lo sportello di orientamento, assistenza e consulenza e il servizio di portierato sociale, attivati nell’ambito del progetto “Passo passo” dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie. L’iniziativa è realizzata in co-progettazione da Epass OdV e dalla Comunità Oasi 2 San Francesco ed è inserita nel Piano Operativo per azioni e interventi innovativi nel campo della domiciliarità leggera e delle attività di sollievo e prossimità.

Alla presentazione hanno partecipato le assessore ai Servizi Sociali di Trani e Bisceglie, Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, il dirigente dell’Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico e i referenti di progetto di Epass e Oasi 2. I nuovi sportelli, attivi sia a Trani sia a Bisceglie, offriranno un supporto concreto alle persone con più di 65 anni attraverso assistenza fiscale e consulenza per pratiche burocratiche, aiuto nella compilazione e presentazione di documenti, supporto nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, orientamento ai servizi sanitari e sociali, informazioni su agevolazioni, bonus e sussidi, oltre alla guida ai servizi di assistenza pubblici e privati disponibili sul territorio.

Accanto allo sportello è stato illustrato anche il servizio di portierato sociale, pensato per agevolare la vita quotidiana degli anziani mediante un supporto logistico per piccole commissioni, come il pagamento delle bollette, la prenotazione di servizi e l’acquisto di beni di prima necessità, offrendo così un punto di riferimento stabile e vicino ai bisogni delle persone.

I servizi saranno operativi a partire da lunedì 2 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, a Trani in Corso A. De Gasperi 25/D e a Bisceglie in piazza C.A. Dalla Chiesa 12. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 1393947 o scrivere all’indirizzo email passopasso.tranibisceglie@gmail.com.

L’assessora alle Politiche Sociali di Bisceglie, Roberta Rigante, ha sottolineato come il progetto “Passo passo” rappresenti una vera sperimentazione, pensata per non lasciare indietro nessuno e per offrire un sostegno concreto soprattutto a chi non può contare su una rete familiare, rafforzando il senso di comunità, cura e condivisione.

L’attivazione dei nuovi servizi completa un progetto articolato in tre linee di intervento. La prima, già in corso, prevede l’assistenza domiciliare a dieci utenti tra Trani e Bisceglie, con il coinvolgimento di operatori socio-sanitari, infermieri, medici in teleassistenza e psicologi in teleconsulenza, per un totale di oltre duemila ore di intervento. La seconda linea ha invece portato alla creazione di un elenco dinamico di assistenti familiari che affiancheranno il personale sanitario nell’assistenza agli anziani, rafforzando ulteriormente la rete di supporto territoriale.