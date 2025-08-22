Bisceglie, controlli straordinari di Carabinieri e Polizia Locale: sequestri e sanzioni in città

Proseguono con regolarità i controlli congiunti tra Carabinieri e Polizia Locale disposti dall’amministrazione comunale per garantire sicurezza e ordine pubblico nei punti più sensibili della città. Nella giornata di ieri le pattuglie hanno effettuato verifiche a piedi in Piazza Vittorio Emanuele, nel centro storico e nell’area portuale, portando a numerosi interventi.

Sono state identificate oltre cinquanta persone, sia a piedi che a bordo di veicoli. Tre biciclette elettriche con modifiche strutturali sono state sequestrate, così come fuochi d’artificio rinvenuti in un locale occupato abusivamente. Elevate inoltre sanzioni per consumo di sostanze stupefacenti, mentre diversi interventi hanno riguardato schiamazzi e musica ad alto volume in locali pubblici. Non sono mancate le multe per violazioni al codice della strada, tra cui l’uso del cellulare alla guida e la circolazione con veicoli non revisionati.

Il sindaco Angarano ha sottolineato come queste operazioni, che si ripeteranno con cadenza regolare, rappresentino un impegno concreto per la sicurezza della comunità, contrastando comportamenti pericolosi come l’uso improprio delle bici elettriche o l’esplosione notturna di fuochi d’artificio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al comandante dei Carabinieri di Bisceglie, tenente Alessandro Rundo, al comandante della Polizia Locale Michele Dell’Olio e a tutti gli agenti impegnati sul campo. Momento significativo della giornata, il saluto spontaneo di un bambino emozionato rivolto ai militari, segno dell’apprezzamento diffuso da parte dei cittadini per questi interventi di prevenzione e tutela.