Bisceglie, consultazione pubblica per Strategia Urbana Territoriale

“Bisceglie verso la Nuova Strategia Urbana Territoriale”. Si intitola così l’incontro pubblico in programma giovedì 27 marzo, alle ore 17, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, incentrato sulla presentazione della Procedura negoziale per l’individuazione di Strategie urbane territoriali e selezione dei relativi interventi di rigenerazione urbana nell’ambito del Programma Regionale (PR) Puglia FESR-FSE+2021-2027, Priorità 9 “Sviluppo territoriale e urbano”.

Il Comune di Bisceglie è destinatario di un finanziamento di oltre 5.000.000 di euro da parte della Regione Puglia per interventi ricompresi all’interno di una Strategia Urbana Territoriale in via di definizione che si svilupperà lungo la fascia costiera e spazi urbani all’interno della Città. L’ente, pertanto, ha avviato una fase di consultazione pubblica, finalizzata alla preparazione ed elaborazione di una strategia territoriale urbana, volta a rendere la Città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e resilienti, generando effetti moltiplicatori rilevanti per l’intero territorio di riferimento e per la qualità della vita dei suoi abitanti, rafforzando altresì le relazioni sociali ed economiche nei luoghi in cui la popolazione risiede, lavora ed effettua gli spostamenti giornalieri casa/lavoro.

Questo primo incontro pubblico, rivolto all’intera Cittadinanza di Bisceglie, vedrà la presenza del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano e dei referenti, per Bisceglie, della Strategia Urbana, ovvero l’Assessore all’Urbanistica, Angelo Michele Consiglio, e il Dirigente Ripartizione Programmazione, Pianificazione e Infrastrutture, Giacomo Losapio.

Il dibattito guidato, finalizzato al raccoglimento di proposte e idee, sarà incentrato su strategie di rigenerazione urbana; investimenti per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale; sviluppo di un’offerta turistica innovativa e sostenibile (servizi, infrastrutture e ricettività) a impatto sociale ed ecologico.

Sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it) è stata creata apposita sezione che consentirà di seguire ogni aggiornamento e contiene il link per accedere ad un questionario di rilevazione fabbisogni (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFgefJfuowgOX0OHWIGml7Hmcn2tbw-3ho5W-1Hs8yGS6NUw/viewform?usp=header) che ha l’obiettivo di raccogliere informazioni utili alla definizione della Strategia Urbana Territoriale e del relativo ambito di riferimento.