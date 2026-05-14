Bisceglie ha confermato la sua eccellenza ambientale ottenendo la Bandiera Blu anche per il 2026, riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE, la Foundation for Environmental Education.
Il riconoscimento premia la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio, i servizi eccellenti della costa e la struttura del porto turistico, confermando la città tra le mete pugliesi di alta qualità. La Puglia si attesta come una delle regioni leader in Italia, con 27 località premiate nel 2026.
Scogliera Scalette e Salsello le spiagge che meritano l’importante riconoscimento con il porto di Bisceglie che si conferma tra i migliori approdi della Penisola.