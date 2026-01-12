Bisceglie, cerimonia di consegna del Tricolore in memoria del maresciallo Carlo De Trizio

Oggim 12 gennaio, a partire dalle ore 10.30, Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie ospiterà la Cerimonia di Consegna del Tricolore, organizzata in occasione del 57° anniversario della nascita del maresciallo dei Carabinieri Carlo De Trizio, caduto in servizio a Nassiriya durante la missione di pace “Antica Babylonia” e insignito della Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili in operazioni militari e civili all’estero.

Nel corso della mattinata, il Comitato “Carlo De Trizio” donerà ufficialmente al Comune di Bisceglie la Bandiera Italiana, che sarà issata in piazza come vessillo istituzionale e simbolo di unità, speranza, libertà e amore per la Patria. Il cerimoniale prevede la presenza del Gonfalone comunale, di un picchetto d’onore dell’Arma dei Carabinieri e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma.

La cerimonia del 12 gennaio segna anche l’avvio ufficiale delle iniziative che accompagneranno la comunità biscegliese nel corso del 2026 verso il ventesimo anniversario della scomparsa del maresciallo Carlo De Trizio, che ricorrerà il 27 aprile. Un percorso di memoria che sarà articolato in appuntamenti istituzionali, culturali e rivolti alle scuole, con l’obiettivo di custodire e trasmettere il suo esempio alle nuove generazioni.

Interverranno il prefetto di Barletta Andria Trani, Flavia Anania, il comandante provinciale dei Carabinieri BAT, colonnello Massimiliano Galasso, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e il presidente del Comitato “Carlo De Trizio”, Nicolò De Trizio. Previsti anche interventi e letture a cura degli studenti delle scuole primarie e secondarie della città.