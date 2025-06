Bisceglie celebra Sant’Antonio da Padova, il programma completo dei festeggiamenti

Sono ufficialmente entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova a Bisceglie, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità cittadina. Le celebrazioni, avviate giovedì 12 giugno con la solenne messa sul sagrato della rettoria del Santissimo, hanno visto una partecipata processione con il quadro del Santo fino al porto, dove si è tenuta la tradizionale benedizione del mare e delle imbarcazioni.

Oggi, venerdì 13 giugno, giorno della solennità di Sant’Antonio, il programma è fitto di appuntamenti religiosi e civili che coinvolgono l’intera città. Dalle prime luci dell’alba, si susseguono le celebrazioni eucaristiche nella rettoria, ogni ora dalle 6:00 alle 11:00, mentre alle 9:30 si terrà una Messa solenne nella Concattedrale. Il risveglio è stato accompagnato dal lancio di bombe carta, offerto dalla Pescheria S. Antonio, e dal giro della bassa banda tra le vie del centro.

Il momento clou del pomeriggio è atteso per le 17:00 con la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Abbascià alla presenza delle autorità civili, militari, dell’associazione ANMI, delle confraternite e dei gruppi parrocchiali. Alle 18:00, nuovo lancio di bombe carta e partenza della suggestiva processione con il simulacro del Santo.

Il lungo percorso attraverserà via Trieste, via Giulio Frisari, piazza Duomo, Corso Umberto e numerose altre vie, fino a giungere in via Taranto intorno alle 19:30, dove avverrà l’imbarco del simulacro sul motopeschereccio “Leonardo”, messo a disposizione dagli armatori Carlo ed Emmanuele Cassanelli. Il momento marinaro culminerà nella commemorazione in mare dei Caduti, accompagnata da intensa partecipazione emotiva.

Dopo lo sbarco, accolto da giochi pirotecnici, la processione riprenderà il cammino per via Porto, Largo Porta di Mare, con la tradizionale benedizione dei bambini, per poi rientrare alla rettoria attraverso via Maestro Albrizio e Pendio San Matteo.

Gran finale previsto alle 23:00 con uno spettacolo di fuochi pirotecnici che illuminerà il cielo biscegliese, chiudendo una giornata ricca di devozione, tradizione popolare e grande partecipazione cittadina.