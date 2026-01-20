Bisceglie celebra San Sebastiano, patrono della Polizia

Si è svolta questa mattina, nella Basilica Concattedrale di San Pietro, la tradizionale cerimonia in onore di San Sebastiano Martire, Santo Patrono della Polizia Locale. Alla Santa Messa hanno partecipato gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Bisceglie, le autorità civili e militari, il Sindaco Angelantonio Angarano, l’Assessore alla Polizia Locale Antonio Belsito, assessori e consiglieri comunali, insieme alle associazioni combattentistiche e d’arma, alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato.

Particolarmente sentito il momento dedicato al Commissario Superiore Mario Mazzilli, prossimo al pensionamento, al quale è stato rivolto un caloroso e unanime ringraziamento per la brillante carriera svolta, caratterizzata da elevata professionalità, profondo senso delle istituzioni, equilibrio, spirito di servizio e umanità.

Al termine della celebrazione, il Comandante della Polizia Locale, dott. Michele Dell’Olio, ha presentato il bilancio delle attività svolte nel 2025, offrendo un quadro dettagliato dell’azione del Corpo nei diversi ambiti: dal controllo del territorio alla sicurezza stradale, dalla tutela ambientale alla polizia amministrativa, fino alle attività di prevenzione, alla collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e alla formazione del personale. Un impegno costante e articolato che ha permesso di garantire tutti i servizi previsti.

“I dati del 2025 confermano l’impegno quotidiano della Polizia Locale nel rispondere alle esigenze della città, nonostante un organico ancora contenuto rispetto alle crescenti richieste del territorio”, ha sottolineato il Comandante Dell’Olio, evidenziando la professionalità e il senso di responsabilità degli operatori.

Il Sindaco Angelantonio Angarano ha rimarcato il ruolo fondamentale del Corpo per la sicurezza e il rispetto delle regole: “Il 2025 è stato un anno intenso, affrontato con competenza, equilibrio e spirito di servizio. Dalla presenza sul territorio alla prevenzione, dall’educazione alla legalità nelle scuole alla collaborazione interforze, la Polizia Locale rappresenta un presidio essenziale del vivere civile. A tutte le donne e gli uomini del Corpo va il ringraziamento dell’Amministrazione e dell’intera comunità”.

Sulla stessa linea l’Assessore alla Polizia Locale Antonio Belsito, che ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione a rafforzare l’organico e a potenziare gli strumenti a supporto dell’attività sul territorio, a partire dalle tecnologie e dal sistema di videosorveglianza, per rendere l’azione della Polizia Locale sempre più efficace.