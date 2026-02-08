Bisceglie celebra San Giovanni Bosco rinnovando il legame tra generazioni

Oratoriani di ieri e di oggi, bambini delle scuole elementari e giovanissimi del Gruppo Scout si sono ritrovati insieme per rinnovare un ponte ideale tra generazioni nel nome di San Giovanni Bosco. Sabato 31 gennaio, in occasione della festa liturgica del “santo della gioventù”, la parrocchia di San Vincenzo de Paoli ha accolto un pomeriggio di giochi, momenti di condivisione e la celebrazione eucaristica, trasformandosi in un luogo di incontro, memoria e impegno educativo.

L’iniziativa si è svolta sotto la guida del parroco don Nicola Maria Napolitano e ha visto la messa presieduta da monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi. Accanto al valore spirituale della giornata, non è mancata l’attenzione concreta verso chi è in difficoltà, grazie a una raccolta di viveri promossa a favore del centro Caritas parrocchiale.

L’evento è stato fortemente voluto dall’associazione Oratoriani di Bisceglie, che riunisce uomini e donne formatisi negli anni Sessanta attorno alla figura carismatica di don Mauro Monopoli. Un’esperienza che, a distanza di decenni, continua a lasciare un segno profondo nella vita cittadina e nel tessuto educativo locale.

A ricordarne il valore è stato il presidente dell’associazione, Vincenzo Storelli, che ha sottolineato come l’oratorio San Vincenzo de Paoli rappresentò la prima vera agenzia educativa della città. In quei locali di via De Gasperi, ha spiegato, si è vissuta un’esperienza umana e cristiana unica, determinante per la crescita personale di intere generazioni. Un’eredità che oggi si manifesta in forme diverse e ancora vive, a partire dalla presenza del Gruppo Scout, nato sessant’anni fa proprio nell’oratorio grazie alla guida di Mimmo Rana e al sostegno di don Mauro Monopoli.

Da quell’esperienza è nata anche l’associazione Oratoriani di Bisceglie, creata con il desiderio di ritrovarsi, far conoscere la figura di San Giovanni Bosco ai più giovani e favorire l’incontro tra età diverse. Un cammino che prosegue nella collaborazione con l’oratorio ANSPI Carlo Acutis, con cui viene condivisa la sede parrocchiale, e nel dialogo costante con gli studenti della scuola primaria San Giovanni Bosco, protagonisti anche della festa del 31 gennaio.

Durante i festeggiamenti è stato inoltre presentato il progetto di restauro della statua di San Giovanni Bosco, autorizzato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari e commissionato dall’associazione. Un intervento che, come evidenziato da Storelli, rappresenta il segno tangibile di un legame intergenerazionale che continua a vivere e a rinnovarsi, mantenendo vivo l’impegno educativo verso bambini e giovani nel solco dell’eredità di don Bosco.