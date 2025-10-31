Bisceglie celebra l’Unità Nazionale e i Caduti di tutte le guerre con due cerimonie commemorative

L’Amministrazione Comunale di Bisceglie rende omaggio alla memoria dei Caduti di tutte le guerre e celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con due cerimonie istituzionali in programma sabato 1° novembre e martedì 4 novembre.

La Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre si terrà sabato 1° novembre presso il Sacrario Militare del Cimitero Comunale, con inizio alle ore 11.00. La Santa Messa sarà officiata dall’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Al termine della celebrazione verranno deposte due corone d’alloro in segno di riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita nei conflitti bellici.

Martedì 4 novembre, giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate, le celebrazioni prenderanno il via alle ore 11.30. Il corteo partirà da Palazzo di Città, raduno alle ore 11.15, e si dirigerà verso la lapide del Milite Ignoto in via Cardinale Dell’Olio, dove verrà deposta una corona d’alloro. Successivamente, il corteo proseguirà fino a Piazza Vittorio Emanuele II, dove si svolgeranno la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e gli interventi istituzionali.

Due momenti solenni per rinnovare la memoria storica e riaffermare i valori di unità, libertà e pace che fondano la comunità nazionale.