Bisceglie celebra la Giornata Nazionale dell’Albero con eventi dedicati a natura e sostenibilità

Il Comune di Bisceglie aderisce alla Giornata Nazionale dell’Albero, in programma il 21 novembre, partecipando all’iniziativa promossa dalla Società Botanica Italiana con il sostegno della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, dei Poli Biblio-Museali regionali e dell’Accademia dei Georgofili.

Le attività, organizzate in simultanea in una città per ciascuna delle sei province pugliesi, ruotano attorno al tema “Alberi, boschi e foreste tra natura e cultura umana”, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio arboreo e sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli ecosistemi naturali. Particolare attenzione è rivolta ai più giovani attraverso iniziative educative e divulgative.

A Bisceglie l’evento principale si svolgerà venerdì 21 novembre, alle 10.00, con “Letture sotto la Quercia”, attività rivolta agli alunni delle scuole primarie e curata dalla Nuova Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli”. L’iniziativa vuole celebrare gli alberi monumentali cittadini: il Pistacchio del Giardino Veneziani Santonio, il Cipresso di Orto Schinosa e la Quercia del mercato storico di Corso Umberto I, testimonianze secolari di storia, biodiversità e tradizioni.

Sempre venerdì, alle 9.00, la scuola secondaria di primo grado “Riccardo Monterisi” presenterà il progetto del nuovo Giardino scolastico, che prevede la piantumazione di un leccio.

Domenica 23 novembre, nel Giardino del Castello, si terrà invece il laboratorio “Saremo alberi”, promosso da ZonaEffe, ente gestore del CEAS – Centro di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile, con attività su prenotazione a partire dalle 10.00. La cittadinanza è invitata a partecipare alle iniziative.