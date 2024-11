Bisceglie celebra la Giornata nazionale degli Alberi

Bisceglie celebra la Giornata nazionale degli Alberi con una mattinata dedicata alla salvaguardia e alla valorizzazione degli alberi e dei boschi. Appuntamento domenica 24 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, al Giardino Botanico Veneziani Santonio.

Quest’anno, in Regione Puglia, si è deciso di focalizzare l’attenzione sugli alberi monumentali più significativi che si trovano nelle varie province pugliesi. E nella BAT sono stati scelti Bisceglie e il suo Pistacchio. Promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e in Puglia dalla Società Botanica Italiana con il sostegno della Regione e del polo Regionale delle Biblioteche di Puglia, questa giornata sottolinea l’importanza della tutela ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici, attraverso iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia.

“Il Comune di Bisceglie – si legge nella nota – ha accolto l’invito a celebrare la maestosità degli Alberi Monumentali e, in collaborazione con Mosquito Aps, invita grandi e piccoli a raggiungere il Giardino Botanico Veneziani per visite guidate alla scoperta della collezione botanica del giardino, con gli esperti di Mosquito e della Società Botanica Italiana, e per letture animate per bambini, a cura della libreria Abbraccio alla Vita”.

Gli alberi monumentali sono veri e propri tesori naturali e culturali che rappresentano non solo la biodiversità, ma anche la storia e le tradizioni del nostro Paese. A Bisceglie ce ne sono tre: il Pistacchio del Giardino Veneziani Santonio, il Cipresso di Orto Schinosa e la Quercia della storica piazza del pesce. Questi alberi secolari, diffusi su tutto il territorio pugliese, sono testimoni silenziosi di epoche lontane e sono riconosciuti per il loro valore storico, paesaggistico e ambientale, ma spesso sconosciuti alle popolazioni locali. Preservare gli alberi monumentali significa proteggere la memoria e l’identità dei nostri luoghi, rendendo omaggio al patrimonio naturale che arricchisce le nostre città e campagne.