Bisceglie celebra l’80° Anniversario della Liberazione d’Italia

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, il Comune di Bisceglie organizza una cerimonia commemorativa nella mattinata di venerdì 25 aprile.

Il programma prenderà il via alle 11:00 con il raduno davanti a Palazzo San Domenico, in via Trento 8. Da lì, alle 11:30, partirà il corteo, con la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, per la deposizione delle corone alla lapide del Milite Ignoto in Via Cardinale Dell’Olio, al busto di Vincenzo Calace in Piazza Margherita e al monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele II. Durante il percorso sarà inoltre deposta una composizione floreale ai piedi della stele dedicata a Giacomo Matteotti.

Alle 12:00, in Piazza Vittorio Emanuele II, si terranno la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale, e la Liturgia della Parola. La manifestazione si concluderà con il saluto istituzionale del Sindaco Angelantonio Angarano.