Bisceglie celebra il dialetto al Teatro Garibaldi con la Giornata Locale 2026

Sabato 17 gennaio, alle ore 18:30, il Teatro Garibaldi di Bisceglie ospiterà l’edizione 2026 della Giornata Locale del Dialetto, inserita nel programma nazionale dedicato alla valorizzazione delle lingue e delle parlate locali. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bisceglie in collaborazione con l’associazione La Canigghie de Vescègghie, la Pro Loco UNPLI di Bisceglie, il Circolo Unione e la Società Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

La serata si aprirà con un momento di ricordo dedicato al prof. Eugenio Monopoli, artista e figura di riferimento della cultura biscegliese, attraverso una sua declamazione proposta in video-poesia, a suggello del legame tra memoria e identità cittadina.

Il programma sarà interamente incentrato sul dialetto nella sua dimensione poetica e teatrale, con un percorso che attraverserà versi di autori contemporanei e del passato. A dare voce alle poesie e ai testi saranno Nicola Ambrosino, Uccio Carelli, Franco Carriera, Mizio Vilardi, Natale Di Leo, Anna Lozito, Vincenzo Mastropirro, Carlo Monopoli, Demetrio Rigante e Gianfranco Todisco, con la partecipazione di Nicola Losapio e Pietro Mastrodonato della CompagniAurea di Francesco Sinigaglia. Seguirà un saggio teatrale a cura della Compagnia Dialettale Biscegliese, con Uccio Carelli, Franco Di Bitetto, Vincenzo Lopopolo, Francesco Mastrodonato e Pino Tatoli.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza degli alunni del Primo Circolo didattico “E. De Amicis” e del Secondo Circolo didattico “Caputi”, a testimonianza del valore educativo e intergenerazionale del dialetto come patrimonio vivo da trasmettere alle nuove generazioni.

Nel corso della serata sono previsti gli interventi del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, dello studioso della lingua locale Giuseppe D’Andrea, del presidente dell’associazione La Canigghie Tommaso Fontana, del vicepresidente Nicola Gallo e del presidente della Pro Loco UNPLI di Bisceglie Pierpaolo Sinigaglia. La direzione artistica è affidata a Demetrio Rigante, con accompagnamento musicale del maestro Mauro Dell’Olio, mentre la conduzione dell’evento sarà curata dalla giornalista Annamaria Natalicchio.