Bisceglie celebra i 70 anni di Italia Nostra con un evento musicale al Parco “Caduti di Nassiriya”

Martedì 9 settembre, a partire dalle ore 19.30, il Parco Comunale “Caduti di Nassiriya” di Bisceglie ospiterà una serata organizzata dalla sezione locale di Italia Nostra APS in occasione del 70º anniversario della fondazione dell’associazione, nata nel 1955 come una delle prime realtà senza fini di lucro dedicate alla tutela dei beni culturali, storici, architettonici e ambientali in Italia.

La celebrazione sarà impreziosita dalla performance corale e musicale diretta dalla Maestra Angelarosa Graziani, pianista e direttrice del coro, con la partecipazione del tenore Sokol Gjergji, della soprano Paola Puce e del Freedom Chorus. Il programma abbraccerà epoche e stili diversi, spaziando dalle opere immortali di Verdi e Franck fino a compositori moderni e contemporanei, offrendo al pubblico un percorso musicale suggestivo e coinvolgente.

L’evento si svolgerà nella cornice verde del Parco Comunale, messo a disposizione dal Comune di Bisceglie che, insieme al Sindaco, alla Giunta e agli assessori competenti, ha concesso il patrocinio all’iniziativa. Un ringraziamento particolare va anche alla responsabile degli eventi della location, Pasqua Pasquale, da sempre sensibile alla valorizzazione del territorio.

La manifestazione, totalmente gratuita, sarà aperta a tutti i cittadini, rappresentando un momento di cultura, bellezza e partecipazione collettiva per celebrare Italia Nostra.