Bisceglie Calcio, Confcommercio: «Un successo che rende orgogliosa tutta la città»

«La vittoria della Coppa Italia Dilettanti è un risultato straordinario per il Bisceglie Calcio e per l’intera comunità biscegliese. Un traguardo importante che arriva dopo la recente promozione dal campionato di Eccellenza alla Serie D e che conferma la solidità di un progetto sportivo costruito con passione, sacrificio e grande determinazione».

Queste le parole del presidente Confcommercio Bisceglie Leo Carriera in seguito al risultato conseguito dai neroazzurro stellati nel pomeriggio di oggi a Teramo.

«A nome mio e di Confcommercio Bisceglie desidero esprimere le congratulazioni a tutta la società, ai calciatori, allo staff tecnico e a tutti coloro che, con impegno costante e quotidiano, hanno contribuito a questo straordinario percorso. Un plauso particolare al presidente Antonio Mari e a Vincenzo Racanati il quale, più di altri e da sempre, ha creduto con convinzione, entusiasmo e autentica passione in un progetto di crescita capace di riportare entusiasmo e orgoglio attorno ai colori nerazzurri. A lui, anche in questo particolare momento, desidero rivolgere un grazie sincero e particolare per l’attaccamento, la determinazione e l’amore dimostrati nei confronti del Bisceglie Calcio e della città», sottolinea Carriera.

«Un pensiero speciale va anche al mio amico e vicepresidente Gianni Porcelli e al direttore generale Renato Ferrulli, i quali stanno contribuendo con serietà, competenza e dedizione al rilancio della società e alla costruzione di un percorso importante per il futuro del calcio biscegliese. I nomi citati – prosegue il presidente Carriera – rappresentano solo alcune delle persone che stanno accompagnando questo percorso, ma il ringraziamento e il riconoscimento vanno a tutti coloro che, spesso anche lontano dai riflettori, stanno mettendo anima, cuore, passione e sacrificio al servizio del Bisceglie Calcio e della città. Questo successo deve rappresentare non solo una vittoria sportiva, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra sport, città e territorio».

«Bisceglie vanta una storia calcistica importante e una tifoseria appassionata che, nel tempo, ha sempre rappresentato un patrimonio di identità, appartenenza e partecipazione popolare. Ora – dichiara Carriera – occorre continuare a lavorare insieme, coinvolgendo tutte le realtà sportive biscegliesi, affinché lo sport diventi sempre più uno strumento di crescita sociale, educativa ed economica per la città. Il calcio, infatti, oltre all’aspetto agonistico, può contribuire concretamente alla promozione del territorio, alla valorizzazione dell’immagine di Bisceglie e allo sviluppo delle attività economiche, turistiche e commerciali legate al movimento sportivo. Quando una città riesce a fare squadra attorno ai propri valori e alle proprie eccellenze, i risultati arrivano. E questa vittoria del Bisceglie Calcio – conclude Carriera – ne è una bellissima dimostrazione.