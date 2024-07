Bisceglie, bagnino interviene per recuperare padre e figlio allontanati dalle correnti

Lo scorso 19 luglio, Mattia, bagnino in servizio dell’Associazione Baywatch, è intervenuto nelle acque della spiaggia del Teatro Mediterraneo per riportare a riva due persone in difficoltà.

“I due bagnanti, padre e figlio di circa 6 anni di origini francesi, attorno alle ore 17 – riferisce una nota dell’Associazione – si erano allontanati senza riuscire più a nuotare verso la spiaggia a causa della corrente. Il bagnino, sostenuto anche dagli altri bagnanti presenti in spiaggia, è intervenuto con l’ausilio del rescue can e, raggiunte le due persone in difficoltà, le ha tranquillizzate e riportate a riva. Una volta in salvo, Mattia si è rivolto in inglese ai due bagnanti accertandosi che non ci fossero problemi e ulteriori criticità. L’intervento si è quindi concluso con un grosso sospiro di sollievo e senza nessuna conseguenza sulla salute dei bagnanti”.